ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

Фото: Ґвара

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 507 цілей – 4 ракети та 503 безпілотники різних типів: 4 крилаті ракети "Іскандер-К"; 503 ворожих БпЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 18 травня (з 18.00 17 травня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу (22 ракети і 524 БпЛА).

Зокрема, 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" (райони пусків – Ростовська обл. рф, ТОТ АР Крим); 8 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – ТОТ АР Крим); 524 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 11 локаціях.

Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.