В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

У Святошинському районі Києві жінка влаштувала стрілянину в дворі житлового будинку, внаслідок чого постраждав чоловік, повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент відбувся у Святошинському районі міста. Потерпілий, 27-річний киянин, зробив зауваження компанії, яка відпочивала біля його будинку та голосно поводилася.

Як зазначається, під час конфлікту одна із громадянок дістала пістолет та здійснила кілька пострілів у бік киянина, після чого втекла з місця події. Чоловіка госпіталізували з пораненням руки та живота.

За скоєння злочину поліцейські затримали 43-річну зловмисницю, їй повідомлено про підозру у хуліганстві.