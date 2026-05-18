Інтерфакс-Україна
Події
08:47 18.05.2026

В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

1 хв читати
В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

У Святошинському районі Києві жінка влаштувала стрілянину в дворі житлового будинку, внаслідок чого постраждав чоловік, повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент відбувся у Святошинському районі міста. Потерпілий, 27-річний киянин, зробив зауваження компанії, яка відпочивала біля його будинку та голосно поводилася.

Як зазначається, під час конфлікту одна із громадянок дістала пістолет та здійснила кілька пострілів у бік киянина, після чого втекла з місця події. Чоловіка госпіталізували з пораненням руки та живота.

За скоєння злочину поліцейські затримали 43-річну зловмисницю, їй повідомлено про підозру у хуліганстві.

Теги: #київ #стрілянина #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 16.05.2026
Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

18:58 15.05.2026
Капремонт між ст. метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" в Києві можуть провести без змін в русі поїздів – Кличко

Капремонт між ст. метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" в Києві можуть провести без змін в русі поїздів – Кличко

17:56 15.05.2026
Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

Тимчасова повірена у справах США відвідала місце удару РФ по будинку в Києві та висловили співчуття

15:52 15.05.2026
В центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху 16-17 травня у зв'язку з благодійним марафоном

В центрі Києва діятимуть обмеження дорожнього руху 16-17 травня у зв'язку з благодійним марафоном

15:31 15.05.2026
У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

14:28 15.05.2026
Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

Кількість співробітників ТЦК та СП у Києві за останні 3-4 місяці зросла на 40% – слухання ТСК

14:23 15.05.2026
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

13:49 15.05.2026
Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

13:25 15.05.2026
Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

10:05 15.05.2026
"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

ВАЖЛИВЕ

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

ОСТАННЄ

Окупанти 24 рази обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів поранені – ОВА

По Чернігівщині минулої доби завдано 43 удари, четверо цивільних зазнали поранень, багато руйнувань – ОВА

За Єрмака внесено заставу в 140 млн грн – ВАКС

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей та одна загинула

ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктів Запорізької області

Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА