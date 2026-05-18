Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 42 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 756 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Кушугуму, Зарічному, Жовтій Кручі, Трудовому, Заливному, Любицькому, Новогупалівці, Преображенці, Вільнянці, Гіркому, Омельнику, Долинці, Шевченківському, Воздвижівці.

Він додав, що 538 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Лежине, Трудооленівку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Преображенку.

Також зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Приморському, Лук'янівському, Новоданилівці, а 192 артилерійські удари прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці.

Крім того, надійшло 39 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.