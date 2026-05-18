Інтерфакс-Україна
08:24 18.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 42 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 756 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Кушугуму, Зарічному, Жовтій Кручі, Трудовому, Заливному, Любицькому, Новогупалівці, Преображенці, Вільнянці, Гіркому, Омельнику, Долинці, Шевченківському, Воздвижівці.

Він додав, що 538 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Лежине, Трудооленівку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Преображенку.

Також зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Приморському, Лук'янівському, Новоданилівці, а 192 артилерійські удари прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці.

Крім того, надійшло 39 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

 

22:12 17.05.2026
Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених

За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

ОВА: За добу на Миколаївщині внаслідок атак РФ постраждали двоє чоловіків

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

ОВА: поранено 25-річну жінку внаслідок атаки по АЗС у Запорізькому районі

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

