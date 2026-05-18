Інтерфакс-Україна
Події
08:05 18.05.2026

Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1220 окупантів, один танк, 47 артсистем, п'ять бронемашин, 1603 БПЛА, а також 224 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб, танків – 11 939 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од, артилерійських систем – 42 262 (+47) од, РСЗВ – 1 792 (+2) од, засоби ППО – 1 386 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+1) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од, крилаті ракети – 4 628 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од, спеціальна техніка – 4 200 (+4) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 17.05.2026
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

09:47 17.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

07:46 17.05.2026
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

08:27 16.05.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

16:39 15.05.2026
Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

14:56 15.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

07:25 15.05.2026
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

15:20 14.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

ВАЖЛИВЕ

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

ОСТАННЄ

У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

Карні засудив атаки дронів на атомну електростанцію в ОАЕ та закликав до деескалації

Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА