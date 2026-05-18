Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1220 окупантів, один танк, 47 артсистем, п'ять бронемашин, 1603 БПЛА, а також 224 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб, танків – 11 939 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од, артилерійських систем – 42 262 (+47) од, РСЗВ – 1 792 (+2) од, засоби ППО – 1 386 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+1) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од, крилаті ракети – 4 628 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од, спеціальна техніка – 4 200 (+4) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.