Інтерфакс-Україна
08:01 18.05.2026

У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти в ніч на понеділок здійснили масовану атаку по Дніпру та Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали 26 людей, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"26 людей дістали поранень. Ворог атакував 6 районів області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

Зокрема, в Дніпрі пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, авто. Постраждали 18 людей. 

У Дніпровському районі виникла пожежа. Понівечені приватні будинки та авто. Поранені дві жінки. Одну з них, 76 років, госпіталізували.

У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто. Пошкоджена агрофірма.

Також у Кривому Розі понівечені підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 і 40 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

У Кам'янському районі побиті оселі та авто. Постраждала 74-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі пошкоджені оселі. 65-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджена АЗС. Постраждали жінки 32 і 46 років. Лікуватимуться амбулаторно.

 

