18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День боротьби за права кримськотатарського народу, День резервіста.

Ще сьогодні Міжнародний день музеїв.

Віряни вшановують святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

День 1545 Російська агресія - Day 1545 Russian aggression

Міжнародний день музеїв



Відзначається щорічно згідно із рішенням ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв, яка відбулась у травні 1977 р.

Присвячується важливості музейних комплексів для культури. У цю дату багато установ влаштовують день відкритих дверей і відкривають особливі виставки.

Для довідки: Найбільший музей України – Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогів); Найстаріший музей України – Одеський археологічний музей (1825 р.) Найстаріший музей на планеті – Капітолійський, який знаходиться у Римі (працює з 1471 року).

Найбільші музеї світу за площею: Лувр, Париж, Франція, 72 735м2, 1792 рік заснування; Національний музей Китаю, Пекін, Китай, 65 тим м2, 1959 рік; Метрополітен-музей Нью-Йорка, США, 58 820, м2, 1870 рік; Музеї Ватикану, (Рим) Ватикан, 43 тис м2, 1506 р.; Токійський національний музей, Токіо, Японія 38 тис м2, 1872 рік.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944)

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.11.2015 р. № 792-VIII.

Радянська влада звинувачувала кримських татар у масовому дезертирстві, але доказів тому немає. Тож, начебто через державну зраду, Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби.

День боротьби за права кримськотатарського народу

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 16.05.2014 р. № 472/2014.

Цей день є важливим і для всього народу України, оскільки кримські татари протягом століть були сусідами українського народу і також зазнавали утисків спочатку в Російській імперії, а потім – в СРСР. Попри те, що у 2014 році півострів окупувала Росія, увесь світ продовжує вважати його частиною України.

День боротьби за права кримськотатарського народу було впроваджено у травні 2014 року з нагоди сімдесятої річниці виселення представників кримськотатарської народності з історичної батьківщини – Кримського півострову.

День резервіста України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 19.04.2019 р. № 154/2019.

Метою Дня резервіста є подяка службовцям резерву Збройних Сил України за їхню готовність до захисту держави, стійкість і відвагу, сприяння зміцненню патріотизму серед молоді та залучення до встановлення нових військових традицій.

Резервісти живуть цивільним життям, але регулярно здійснюють військову підготовку. Таких воїнів викликають на повноцінну службу в особливі періоди.

Зараз українське військо налічує понад 200 тисяч резервістів.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Павла Степановича Коробки (1846–1919), українського правознавця, мецената, освітнього діяча, жертви більшовицького режиму;

170 років від дня народження Антоні-Владислава Ґлюзінського (1856–1935), польського лікаря-терапевта, патолога, клініциста, фахівця з внутрішніх хвороб, педагога, основоположника польської гастроентерології, одного з творців інтернальної медицини в Польщі

90 років від дня народження Володимира Броніславовича Білінського (1936–2022), українського письменника, публіциста, дослідника історії, автора бестселерів "Країна Моксель, або Московія", "Москва Ординська" та "Україна-Русь".

Ще цього дня:

1917 - У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд;

1920 - Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною;

1942 - Німецька армія знищила залишки радянських військ на Керченському півострові;

1944 - Почалася депортація кримських татар з Криму, понад 100 тисяч осіб було вивезено на спецпоселення;

1980 - Відкрито Івано-Франківський художній музей;

1999 - У Криму було здійснено невдалий замах на міського голову Сак Володимира Шевцова;

2005 - Україна ратифікувала Оттавську конвенцію, зобов’язуючись позбутися п’ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Церковне свято

18 травня — святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших

У часи, коли римські імператори Діоклетіан та Максиміан здійняли хвилю гонінь проти християн, ці Божі слуги постали перед вибором: поклонитися ідолам або прийняти страждання і смерть. Вони обрали друге — не зі слабкості чи фаталізму, а з усвідомленої і глибокої відданості Богу. Їх не зламали ані катування, ані погрози, ані смерть — бо серце їхнє було укріплене вірою.

Історія зберегла їхні імена не в подробицях, а в сяйві мученицького подвигу. Ми не знаємо точно, ким вони були за фахом чи походженням, але знаємо головне: вони були друзями Божими, об’єднаними в молитві, мужності й готовності прийняти вінець нетління. Їхня пам’ять жива не тому, що вони страждали, а тому, що страждання перетворили на свідчення незламної віри.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Семен, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія.

З прикмет цього дня:

Якщо зозуля кує довго і без зупинки — настане похолодання. Земля швидко вбирає воду після дощу — літо буде сухим. Якщо роса або туман швидко розсіюються зранку — очікуйте ясної погоди.

Вас також можуть зацікавити новини: Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі