Інтерфакс-Україна
06:28 18.05.2026

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Двоє людей постраждали внаслідок російської атаки Одеси, повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

"Стало відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога", – написав він у Телеграм.

За словами Лисака, крім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

Він додав, що на місцях уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одесу безпілотниками в ніч на понеділок, пошкоджені житлові будинки.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2174

Теги: #постраждалі #одеса #атаки

