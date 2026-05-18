Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Двоє людей постраждали внаслідок російської атаки Одеси, повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

"Стало відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога", – написав він у Телеграм.

За словами Лисака, крім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

Він додав, що на місцях уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одесу безпілотниками в ніч на понеділок, пошкоджені житлові будинки.

