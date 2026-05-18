05:28 18.05.2026

Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

Президент України Володимир Зеленський провів паралель між радянськими політичними репресіями та становищем тисяч українських військовополонених і цивільних осіб у російському полоні, закликавши вільний світ забезпечити притягнення винних до відповідальності.

"Сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору. Переважна більшість із них – просто за те, ким вони були. Сьогодні ми разом вшанували пам'ять загиблих від політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", а також поклали квіти до Пам'ятного знаку польських поховань", – написав він у соцмережі Х.

Президент наголосив, що ці історичні події "дикості" Росії знову і знову нагадують, що "зло не може залишатися безкарним; інакше репресії та знущання повертаються з новою силою".

"Зараз, коли тисячі наших людей – військовополонених та цивільних осіб – залишаються в російському полоні та проходять через ті самі випробування, важливо не забувати про це", – підкреслив він.

Зеленський закликав на всіх рівнях докласти необхідних зусиль для повернення кожного з них. "І понад усе, ми повинні забезпечити правосуддя та притягнення злочинців до відповідальності за свої дії. Вільний світ має достатньо сил, щоб забезпечити це", – підсумував президент.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2055972255775985728

