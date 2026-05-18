Інтерфакс-Україна
Події
01:23 18.05.2026

На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 195 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4851 дрон-камікадзе та здійснив 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 71 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, п'ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Тернової, Охрімівки й Колодязного. Одне боєзіткнення триває.

На куп'янському напрямку українські захисники зупинили один ворожий штурм в напрямку Петропавлівки.

На лиманському напрямку українські військові відбили сім спроб загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На слов'янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

Сили оборони успішно відбили 16 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке та у бік Мирного та Сергіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 58 окупантів та 16 поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, два укриття піхоти противника; пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА, одну гармату та 98 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівки та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.

На оріхівському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районах Білогір'я та Степногірська.

На придніпровському напрямку противник тричі атакував в бік Антонівки, отримав відсіч.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid06GTxDSmcdhcVSQ3FYaR1QmYJvQr8wLa6jdTfHvJV9NsjFP7qtqdsLuqeyat5XgTYl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

