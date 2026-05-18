Інтерфакс-Україна
Події
00:46 18.05.2026

У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

У Дніпрі внаслідок російського удару по складу з піротехнічною продукцією виникла пожежа, постраждалих попередньо немає, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа", – написав він у Телеграм.

Попередньо, минулося без постраждалих, додав Ганжа.

22:12 17.05.2026
Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

08:45 17.05.2026
