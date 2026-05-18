У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

У Дніпрі внаслідок російського удару по складу з піротехнічною продукцією виникла пожежа, постраждалих попередньо немає, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа", – написав він у Телеграм.

Попередньо, минулося без постраждалих, додав Ганжа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29484