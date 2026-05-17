Карні засудив атаки дронів на атомну електростанцію в ОАЕ та закликав до деескалації

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив атаки безпілотників на атомну електростанцію в Об'єднаних Арабських Еміратах та підтримав позицію МАГАТЕ щодо цього інциденту.

"Канада приєднується до МАГАТЕ та засуджує сьогоднішні атаки дронів на атомну електростанцію Барака в ОАЕ", – написав він у соцмережі Х.

Карні зазначив, що атаки на мирні ядерні об'єкти становлять серйозну загрозу для людського життя та довкілля.

Він додав, що Канада підтримує друзів в ОАЕ та повторює нагальну необхідність стриманості та деескалації в регіоні.

Джерело: https://x.com/MarkJCarney/status/2056100628858876386