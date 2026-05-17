Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

Двоє людей постраждали внаслідок російської атаки в неділю ввечері Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ворог атакував Запорізький район. Удар прийшовся по дорозі на виїзді з одного з населених пунктів.

Також пошкоджено автівку. 28-річна жінка та 27-річний чоловік отримали поранення.

