Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Європейської ради Антоніу Кошту про перспективи процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи та наголосив на важливості присутності Європи на переговорах.

"Поговорив з Антоніу Коштою. Дуже дякую за підтримку нашої держави й людей", – написав він у Телеграм.

Президент повідомив, що вони детально говорили про перспективи процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Він поінформував Кошту про нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною.

"Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу", – наголосив Зеленський.

Він додав, що також говорили про євроінтеграцію України.

"Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього. Вдячний усім, хто нас підтримує. Дякую Антоніу та всім європейським лідерам!", – підсумував президент.