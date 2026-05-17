НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

Інформація щодо нібито "розслідувань" стосовно першої леді України Олени Зеленської, яку поширює російська пропаганда, не відповідає дійсності, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України. Ця інформація не відповідає дійсності", – сказано в Телеграмі.

Повідомляється, що НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах.

"Подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни", – пояснили в НАБУ.

Громадян та представників медіа закликали перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються РФ як елемент інформаційної війни проти України.

17 травня 2026 року в російських ЗМІ та анонімних Телеграм-каналах почали поширюватися твердження про те, що НАБУ та САП нібито "завершують розслідування проти дружини Зеленського" та "готують її арешт".