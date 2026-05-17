Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

Протягом поточного тижня відбудеться значна кількість контактів України з європейськими партнерами, зокрема на лідерському рівні, також тривають переговори з американською стороною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями, різні формати, і на лідерському рівні теж", – сказав він у недільному відеозверненні.

За його словами, триває підготовка до комунікації з американцями.

"Фактично кожного дня потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною", – зазначив президент.

