20:01 17.05.2026

Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

"Сьогоднішня атака на периметр АЕС "Барака" в ОАЕ, під час якої безпілотник влучив в електрогенератор, є абсолютно неприйнятною. Україна рішуче засуджує будь-які атаки, що ставлять під загрозу безпеку ядерних об'єктів", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Україна вже понад чотири роки зазнає цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема об'єктах атомної енергетики, що й надалі створює серйозні ризики для цивільного населення, регіону та всього світу.

"Захист ядерних об'єктів у всьому світі є критично важливим і має гарантуватися безумовно", – наголосив міністр.

 

