Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

Сили оборони України, Служба безпеки та розвідка завдали масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 кілометрів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів", – заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Московський регіон є найбільш насиченим засобами російської ППО, однак українські далекобійні удари долають цей захист. Крім того, за минулу добу українські сили відпрацювали по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму.

Зеленський зазначив, що далекобійність українських ударів суттєво змінює ситуацію та сприйняття війни серед міжнародних партнерів.