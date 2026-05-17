МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

Міністерство закордонних справ України у День пам'яті жертв політичних репресій вимагає від Москви відкрити архіви та оприлюднити документи щодо злочинів НКВС, а також закликало міжнародну спільноту засудити злочини радянського режиму та протидіяти спробам Кремля заперечувати їх, повідомила пресслужба відомства.

"Вимагаємо від Москви припинити приховувати від світу правду, відкрити архіви та оприлюднити документи щодо злочинів НКВС та інших злодіянь радянського періоду, які дозволять зокрема встановити правдиві імена злочинців та їхніх жертв, відновити історичну справедливість", – йдеться в заяві.

Також у МЗС закликали міжнародну спільноту пам'ятати про радянські злочини, зокрема, розстріли, зламані долі тощо. Також закликали рішуче засудити радянські злочини та вимагати відповідальності за злодіяння як минулого, так і сьогодення.

Крім того, в міністерстві закликали протидіяти історичним маніпуляціям Кремля та спробам російської пропаганди заперечувати ці злочини, перешкоджати їх розслідуванню, применшувати чи баналізувати їх; а також сприяти незалежним історичним розвідкам і дослідженням, поширенню фактів про злочинну сутність радянського режиму.

У МЗС зазначили, що в третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. "Биківнянський ліс, Дем'янів лаз, Суча балка, П'ятихатки, Рутченкове поле, Сандармох та інші назви ніколи не підуть у забуття. Ці рани назавжди залишаться у нашій національній пам'яті. Водночас кожен такий шрам нагадує, за що ми боремося сьогодні. За право нашого народу на існування, за власну свободу, життя та гідність", – сказано в повідомленні.

У міністерстві додали, що мільйони злочинів радянського режиму не були ніколи належним чином засуджені, розслідувані та покарані. Саме тотальна безкарність призвела до є масових російських звірств у ході нинішньої загарбницької війни РФ проти України.

Як повідомляється, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Кишиневі під час юридичного запуску Спеціального трибуналу наголосив, що протягом минулих століть Україна зазнала надто багатьох звірств, гніту, окупацій, світових воєн, геноцидів, сталінських репресій, Чорнобиля та інших злочинів, але ніколи так і не бачила справжньої справедливості.

"Зараз Україна та світ мають реальний шанс розірвати це порочне коло безкарності. Саме тому всі нинішні механізми притягнення до відповідальності є настільки критично важливими. Це і Спеціальний трибунал, і Реєстр збитків, і Компенсаційна Комісія, а також розслідування Міжнародного кримінального суду, національне правосуддя та зусилля неурядових організацій по всьому світу", – вважають у міністерстві.

У МЗС переконані, що без справедливості для жертв злочинів Москви – як минулих, так і теперішніх – не буде тривалого миру, стабільності та безпеки на Європейському континенті.

"Світ не має морального права схибити", – резюмували у відомстві.