Інтерфакс-Україна
Події
19:09 17.05.2026

Поліцейські "Білого янгола" евакуювали пораненого та загиблих мешканців із прифронтової Синельниківщини

1 хв читати

Поліцейські екіпажу "Білий янгол" продовжують виконувати евакуаційні місії у прифронтових громадах Синельниківського району. Під час чергового виїзду правоохоронці працювали в населених пунктах, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак та зазнають ударів з боку російських військ, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Із села Богодарівка поліцейські евакуювали чоловіка, який отримав осколкові поранення внаслідок атаки FPV-дрона. Екіпаж надав допомогу постраждалому та доставив його до Васильківської лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Також із селища Чаплине правоохоронці евакуювали тіло місцевого мешканця, який загинув внаслідок масованого авіаційного удару. За попередньою інформацією, ворог завдав близько семи ударів керованими авіабомбами. Чоловік загинув у власному дворі", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що під час проведення евакуаційних заходів у селищі Межова, де поліцейські евакуйовували тіло загиблого, неподалік стався черговий ворожий авіаудар керованою авіабомбою. Попри загрозу та небезпеку повторних атак, правоохоронці продовжили виконання поставлених завдань.

 

Теги: #дніпропетровщина #цивільні #евакуація

