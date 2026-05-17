Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Російські війська в неділю атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватна оселя, автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один – пошкоджений. Двоє людей загинули. Четверо постраждали. Двоє з них госпіталізовані. Чоловік 78 років – "важкий". 42-річний постраждалий у стані середньої тяжкості.

Також на Синельниківщині потерпали Васильківська і Межівська громади. Побиті приватні будинки та авто. Поранений 41-річний чоловік.

Між тим, у Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджені авто, а на Криворіжжі росіяни атакували Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.