19:05 17.05.2026

Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська в неділю атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватна оселя, автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один – пошкоджений. Двоє людей загинули. Четверо постраждали. Двоє з них госпіталізовані. Чоловік 78 років – "важкий". 42-річний постраждалий у стані середньої тяжкості.

Також на Синельниківщині потерпали Васильківська і Межівська громади. Побиті приватні будинки та авто. Поранений 41-річний чоловік.

Між тим, у Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджені авто, а на Криворіжжі росіяни атакували Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

08:45 17.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

08:35 17.05.2026
За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

08:22 17.05.2026
ОВА: За добу на Миколаївщині внаслідок атак РФ постраждали двоє чоловіків

07:42 17.05.2026
Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

19:46 16.05.2026
Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

18:48 16.05.2026
Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

17:51 16.05.2026
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

08:58 16.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

08:48 16.05.2026
Ворожі атаки на Дніпропетровщину: є поранений та близько 30 авто горіли

07:48 16.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

