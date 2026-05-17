18:38 17.05.2026

У Києві з 18 травня частково обмежать рух Столичним шосе на час ремонту

З 18 травня до 20 червня на столичному шосе в Києві частково обмежать рух на ділянці від зупинки "Автомобільний центр" до вулиці Острівної у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття, повідомляє київська міська державна адміністрація (КМДА).

Як повідомляється, фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту "Автомобільний центр" до вулиці Острівної.

На час ремонтних робіт рух обмежуватимуть двома крайніми смугами в напрямку міста.

У разі погіршення погодних умов, терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У відомстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

