Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

16 та в ніч на 17 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді Московської області рф, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також у Московській області уражено насосну станцію "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема, і для російської армії. Зафіксовано пожежу на території об’єкту.

Для ураження цілей у Московській області використовувались українські розробки – RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо, зазначили в Генштабі.

Серед іншого уражено командний пункт противника у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА ворога у районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині.

Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинському Курської області РФ, а також по двох зосередженнях окупантів у районі Новоекономічного на Донеччині.