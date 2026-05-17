Інтерфакс-Україна
Події
17:58 17.05.2026

Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

16 та в ніч на 17 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді Московської області рф, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також у Московській області уражено насосну станцію "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема, і для російської армії. Зафіксовано пожежу на території об’єкту.

Для ураження цілей у Московській області використовувались українські розробки – RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо, зазначили в Генштабі.

Серед іншого уражено командний пункт противника у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА ворога у районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині.

Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинському Курської області РФ, а також по двох зосередженнях окупантів у районі Новоекономічного на Донеччині.

Теги: #генштаб_зсу #московська_область #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 17.05.2026
СБУ та СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму

СБУ та СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму

13:48 17.05.2026
За вихідні СБС ЗСУ знищили російську ЗРК "Тор-М2", логістичну інфраструктуру та вузли командування окупантів

За вихідні СБС ЗСУ знищили російську ЗРК "Тор-М2", логістичну інфраструктуру та вузли командування окупантів

12:43 17.05.2026
Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

12:00 17.05.2026
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового – 7 корпус ДШВ

Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового – 7 корпус ДШВ

09:47 17.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

08:24 17.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

07:46 17.05.2026
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

08:27 16.05.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

В Києві невдовзі відкриється новий міст на Оболоні – Кличко

Росія спрощує отримання громадянства для жителів Придністров'я – ЦПД РНБО

Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА