Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинув чоловік, ще вісім цивільних отримали травми, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 17 травня 2026 року армія рф била по населених пунктах Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та різного типу БпЛА. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, вісім – отримали травми", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, вранці у селі Інгулець окупанти скинули вибухівку з дрона на приватний будинок – загинув 36-річний чоловік.

Впродовж дня ворог атакував за допомогою БпЛА Херсон, Комишани, Зеленівку та Наддніпрянське. У цих населених пунктах постраждало вісім мирних жителів.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, магазин, рейсовий автобус та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.