Інтерфакс-Україна
Події
17:55 17.05.2026

Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

1 хв читати
Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, 8 поранені – прокуратура

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинув чоловік, ще вісім цивільних отримали травми, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 17 травня 2026 року армія рф била по населених пунктах Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та різного типу БпЛА. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, вісім – отримали травми", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, вранці у селі Інгулець окупанти скинули вибухівку з дрона на приватний будинок – загинув 36-річний чоловік.

Впродовж дня ворог атакував за допомогою БпЛА Херсон, Комишани, Зеленівку та Наддніпрянське. У цих населених пунктах постраждало вісім мирних жителів.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, магазин, рейсовий автобус та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

Теги: #прокуратура #атаки_рф #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 17.05.2026
У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

13:13 17.05.2026
На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

12:01 17.05.2026
Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

10:55 17.05.2026
Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

10:54 17.05.2026
Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

09:30 17.05.2026
У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

15:55 15.05.2026
Ексначальник Управління поліції охорони в Харківській області закуповував пальне дорожче за роздрібну ціну на АЗС – прокуратура

Ексначальник Управління поліції охорони в Харківській області закуповував пальне дорожче за роздрібну ціну на АЗС – прокуратура

12:06 13.05.2026
На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

11:10 13.05.2026
У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

10:07 13.05.2026
Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

В Києві невдовзі відкриється новий міст на Оболоні – Кличко

Росія спрощує отримання громадянства для жителів Придністров'я – ЦПД РНБО

Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

СБУ та СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму

Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

За вихідні СБС ЗСУ знищили російську ЗРК "Тор-М2", логістичну інфраструктуру та вузли командування окупантів

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового – 7 корпус ДШВ

Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА