17:52 17.05.2026

У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

В Сумах унаслідок влучань пошкоджено попередньо 13 багатоквартирних житлових будинків. Зафіксовано пошкодження більше 140 вікон та 90 балконних рам, повідомляє Сумська міська рада.

"На місцях працюють представники міської ради, комунальних підприємств, благодійних та громадських організацій. У багатоквартирних будинках проводиться закриття вибитих вікон і пошкоджених балконних рам, мешканцям видають необхідні матеріали. По деяких локаціях роботи вже завершено", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що для оформлення заяв про пошкодження майна та отримання допомоги на відновлення мешканці можуть звернутися до відділу відновлення майна на території громади за адресою: вул. Петропавлівська, 79.

13:13 17.05.2026
На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

12:01 17.05.2026
Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

10:55 17.05.2026
Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

10:54 17.05.2026
Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

09:30 17.05.2026
У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

22:45 13.05.2026
У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

21:01 06.05.2026
7 травня оголошено днем жалоби у Сумах – мер

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

