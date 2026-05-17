У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

В Сумах унаслідок влучань пошкоджено попередньо 13 багатоквартирних житлових будинків. Зафіксовано пошкодження більше 140 вікон та 90 балконних рам, повідомляє Сумська міська рада.

"На місцях працюють представники міської ради, комунальних підприємств, благодійних та громадських організацій. У багатоквартирних будинках проводиться закриття вибитих вікон і пошкоджених балконних рам, мешканцям видають необхідні матеріали. По деяких локаціях роботи вже завершено", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що для оформлення заяв про пошкодження майна та отримання допомоги на відновлення мешканці можуть звернутися до відділу відновлення майна на території громади за адресою: вул. Петропавлівська, 79.