Інтерфакс-Україна
17:51 17.05.2026

В Києві невдовзі відкриється новий міст на Оболоні – Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

У Києві незабаром відкриється новий міст у парку на вулиці Прирічній на Оболоні. Проєкт втілюємо в партнерстві столиць України та Литви, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Пішохідний міст зводимо через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Об’єкт стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. Під час підготовки концепції змін провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що проєкт має важливу соціальну складову.

"Створення ще одного комфортного простору для прогулянок і відпочинку киян. Під час війни такі місця мають особливе значення – допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість", – наголосив мер.

