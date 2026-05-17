Інтерфакс-Україна
Події
16:00 17.05.2026

Росія спрощує отримання громадянства для жителів Придністров'я – ЦПД РНБО

Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям Придністров’я отримувати російське громадянство за спрощеною схемою – без дотримання стандартних вимог, таких як п’ятирічне проживання в росії, володіння російською мовою чи знання історії та законодавства рф, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Цей крок означає не лише спробу позначити територію як нібито "свою", а й пошук нових ресурсів для війни, зокрема потенційних військовослужбовців.  За словами президента України Володимира Зеленського, це є частиною більшої стратегії москви щодо розширення впливу та дестабілізації Молдови. Він також наголосив, що зростання військового контингенту та розташування спецслужб у регіоні створює загрозу для безпеки й стабільності Молдови", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В ЦПД наголосили, що мета Кремля – легалізувати військову присутність у Придністров’ї через масову паспортизацію та створити підстави для майбутнього "захисту російських громадян", як це було з Донбасом.

"росія системно використовує видачу паспортів як інструмент гібридної агресії, готуючи підґрунтя для окупації під приводом "захисту співвітчизників", – резюмували в Центрі.

Теги: #придністровя #цпд #рнбо #паспорт_рф

