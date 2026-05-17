Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих через політичні репресії в Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", також поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.

"Ці історичні події свавілля Росії нагадують знову і знову, що зло не може залишатися безкарним, інакше репресії та знущання повертаються з новою силою. Зараз, коли тисячі наших людей – військовополонених та цивільних в’язнів – залишаються в російській неволі і проходять через такі ж випробування, важливо не забувати про це. Потрібно на всіх рівнях докладати необхідних зусиль, щоб повернути кожного та кожну. І обов’язково – щоб справедливість була і злочинці відповідали за свої вчинки. У вільного світу достатньо сили, щоб це забезпечити", – написав президент в телеграм-каналі в День пам’яті жертв політичних репресій.