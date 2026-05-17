СБУ та СОУ уразили підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони України відпрацювали по об’єкту військово-промислового комплексу та нафтопідприємствах у Московській області, а також по інфраструктурі та системах ППО військового аеродрому "Бельбек" у Криму.

"У Московській області було уражено завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США, Московський НПЗ, нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська", нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє", – повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

У тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема зенітний комплекс "Панцирь-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост", пункт передачі даних "земля-повітря" та диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".

"Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу рф. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша московська область не є безпечною. СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога", – зазначив очільник СБУ Євгеній Хмара.