14:14 17.05.2026

Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 9 по 15 березня зменшився всього на 0,8% – до 485 тис., потоки на в’їзд та виїзд практично рівні, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 245 тис. з 256 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд навпаки зросла до 240 тис. з 233 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також майже дорівнює показнику тижнем раніше – 119 тис. проти 118 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами збільшилося до 480 з 461.

За даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 у неділю черги легкових авто були лише на трьох пункту пропуску: "Устилуг" та "Краківець" на кордоні з Польщею – відповідно 40 та 25 авто та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною – 25 машин.

В той же час прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Минулого року пасажиропотік в цей тиждень був майже таким самим – 491 тис., але потік машин трохи вищим – 123 тис. Наступні два тижня фіксувалося лише невелике зростання на 1,4-1,6%, тоді як в перший тиждень червня був зафіксований стрибок на 13,2%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п’ятого – всього на 10 тис.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

В той же час УВКБ ООН після деякої паузи оголосило нові дані про кількість українських біженців, згідно з якими у Європі станом на 30 квітня 2026 року вона зменшилася до 5,213 млн з 5,375 млн на 19 лютого, а загалом у світі – до 5,762 млн з 5,924 млн.

У самій Україні, за останніми даними ООН на січень 2026 року, 3,70 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,34 млн на липень та 3,76 млн на квітень 2025 року.

