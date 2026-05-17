За вихідні СБС ЗСУ знищили російську ЗРК "Тор-М2", логістичну інфраструктуру та вузли командування окупантів

Протягом 16-17 травня угруповання Сил безпілотних систем завдали middle strike ударів по ЗРК "Тор-М2", логістичній інфраструктурі, вузлах командування і зв’язку, пунктах управління БпЛА, прикордонному кораблю та інших об’єктах противника, повідомляє пресслужба СБС.

"Оператори 1-го окремого центру уразили вузол стратегічного захищеного зв’язку Чорноморського флоту ВМФ рф у Криму, місце збору керівного складу противника в Донецькій області, портові крани у Бердянську, що використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ, а також прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у місті Каспійськ, Республіка Дагестан, рф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" влаштували черговий #ППОцид та уразили ЗРК "Тор-М2" у Луганській області. Окремо було уражено потяг із пально-мастильними матеріалами в Донецькій області та телекомунікаційні вежі в Запорізькій області. У взаємодії з прикордонним підрозділом "Фенікс" також оператори підрозділу завдали удару по командному пункту противника в Донецькій області.

Оператори 412-ї окремої бригади Nemesis уразили пункт управління БпЛА та склад матеріально-технічного забезпечення безпілотних систем противника в Донецькій області.

413-й окремий полк "Рейд" командний пункт противника в районі Покровська.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.

"Ураження визначених об’єктів дезорганізує систему управління й координації противника, порушує логістичне забезпечення та знижує ефективність застосування його безпілотних систем", – наголосили в СБС.