13:13 17.05.2026

На Сумщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі – ОВА

Двоє цивільних на Сумщині загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вранці у Путивльській громаді чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував. На жаль, внаслідок вибуху загинули чоловіки 45 та 47 років", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Він наголосив, що такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку.

"У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів – не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію", – закликав голова ОВА.

