12:43 17.05.2026

Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Українські відповіді на російські удари по населених пунктах і затягування війни є цілком справедливими, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він подякував СБУ та всім Силам оборони України за влучність.

"Дистанція від державного кордону України – більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо", – резюмував президент.

