Інтерфакс-Україна
12:00 17.05.2026

Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового – 7 корпус ДШВ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ у взаємодії з командуванням УВ "Схід", Силами безпілотних систем та ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексне вогневе ураження по тиловій інфраструктурі противника біля Селидового, повідомляє пресслужба 7 корпусу ДШВ.

"Ціль – район логістичного забезпечення окупаційних військ, розташований близько 20 км на південний схід від Покровська. За результатами спільних дій, уражені: логістичний склад МТЗ на території колишньої шахти; система антен, яку ворог розмістив на вершині терикону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за наявною інформацією мережа радіотехніяних приладів допомагала окупантам запускати та скеровувати ударні дрони "Молнія" по позиціях українських військових в районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у Покровську.

Для удару українські війська залучили HIMARS та ударні БпЛА середньої дальності.

