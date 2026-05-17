Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

Національні збройні сили Латвії повідомили про фіксацію факту входу безпілотного літального апарата в повітряний простір країни в районах Краславського, Лудзенського та Резекненського регіонів, після чого загрозу було усунуто.

"Ми підтверджуємо, що один безпілотний літальний апарат (БПЛА) увійшов у повітряний простір Латвії і залишив його. Були підняті винищувачі Балтійської місії НАТО з патрулювання повітряного простору", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці ЗС Латвії у соціальній мережі Х ранком неділі.

Як зазначається, Збоойні сили Латвії разом із союзниками по НАТО здійснювали постійний моніторинг повітряного простору та посилили спроможності протиповітряної оборони на східному кордоні, розгорнувши додаткові підрозділи.

У заяві наголошується, що на тлі триваючої російської агресії проти України не виключається повторне входження іноземних БпЛА до повітряного простору Латвії або наближення до нього: "Поки триває російська агресія в Україні, не виключено, що іноземні БПЛА знову увійдуть у повітряний простір Латвії або наблизяться до нього".