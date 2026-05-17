Інтерфакс-Україна
Події
11:10 17.05.2026

Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

1 хв читати
Збройні сили Латвії повідомили про вхід БпЛА в повітряний простір країни, загрозу згодом усунено

Національні збройні сили Латвії повідомили про фіксацію факту входу безпілотного літального апарата в повітряний простір країни в районах Краславського, Лудзенського та Резекненського регіонів, після чого загрозу було усунуто.

"Ми підтверджуємо, що один безпілотний літальний апарат (БПЛА) увійшов у повітряний простір Латвії і залишив його. Були підняті винищувачі Балтійської місії НАТО з патрулювання повітряного простору", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці ЗС Латвії у соціальній мережі Х ранком неділі.

Як зазначається, Збоойні сили Латвії разом із союзниками по НАТО здійснювали постійний моніторинг повітряного простору та посилили спроможності протиповітряної оборони на східному кордоні, розгорнувши додаткові підрозділи.

У заяві наголошується, що на тлі триваючої російської агресії проти України не виключається повторне входження іноземних БпЛА до повітряного простору Латвії або наближення до нього: "Поки триває російська агресія в Україні, не виключено, що іноземні БПЛА знову увійдуть у повітряний простір Латвії або наблизяться до нього".

Теги: #дрон #нато #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:48 16.05.2026
Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

Українські експерти та НАТО випробували інтегровану систему протидії БпЛА в рамках LCI-X у Румунії

08:40 16.05.2026
Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

21:16 15.05.2026
Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

16:11 15.05.2026
Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

23:01 13.05.2026
НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

18:21 13.05.2026
Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

15:12 13.05.2026
Міністр оборони Греції на Раді ЄС заявив, що виявлений морський дрон є українським, Федоров пообіцяв розібратись

Міністр оборони Греції на Раді ЄС заявив, що виявлений морський дрон є українським, Федоров пообіцяв розібратись

20:18 12.05.2026
Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

20:09 10.05.2026
Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового – 7 корпус ДШВ

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА