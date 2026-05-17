Інтерфакс-Україна
10:55 17.05.2026

Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом цього тижня російські війська здійснили масовані атаки по території України, випустивши понад 3170 ударних безпілотників, понад 1300 керованих авіаційних бомб і 74 ракети різних типів.

За його словами, більшість ракет були балістичними. Також зафіксовано численні влучання по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

"На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини", – зазначив Зеленський у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Президент наголосив, що Україні необхідне посилення захисту, а підтримка протиповітряної оборони безпосередньо рятує життя: "Тому PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети важливі. І не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики. Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту".

