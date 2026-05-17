Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

Ворожий безпілотник ранком неділі атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого було поранено 63-річного місцевого жителя, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

"Близько 8.00 ворог дроном атакував Корабельний район. Вибухову травму та уламкові поранення голови й тулубу дістав 63-річний херсонець. Він сам звернувся до медиків по допомогу. Наразі триває дообстеження", – інформує МВА.