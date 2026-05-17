Інтерфакс-Україна
Події
10:54 17.05.2026

Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

1 хв читати

Ворожий безпілотник ранком неділі атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого було поранено 63-річного місцевого жителя, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

"Близько 8.00 ворог дроном атакував Корабельний район. Вибухову травму та уламкові поранення голови й тулубу дістав 63-річний херсонець. Він сам звернувся до медиків по допомогу. Наразі триває дообстеження", – інформує МВА.

Теги: #херсон #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:30 17.05.2026
У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

07:57 17.05.2026
22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА

22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА

05:57 17.05.2026
Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

13:17 16.05.2026
Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

12:44 16.05.2026
Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

08:40 16.05.2026
Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

18:34 15.05.2026
Двоє поранених у Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки – обладміністрація

Двоє поранених у Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки – обладміністрація

18:13 15.05.2026
Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

Окупанти завдали ще одного удару по об'єкту промисловості в Запоріжжі, про жертв не повідомляється

17:03 15.05.2026
Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

16:29 15.05.2026
Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

ОВА: За добу на Миколаївщині внаслідок атак РФ постраждали двоє чоловіків

Європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонні закупівлі до 50-60% – міністр оборони Естонії

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА