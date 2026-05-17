Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 234 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі.

"Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, скинув 300 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9645 дронів-камікадзе та здійснив 3305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.