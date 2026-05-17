Інтерфакс-Україна
Події
09:47 17.05.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 234 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі.

"Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, скинув 300 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9645 дронів-камікадзе та здійснив 3305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.

Теги: #генштаб_зсу #звіт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 17.05.2026
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

08:27 16.05.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

16:39 15.05.2026
Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

14:56 15.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

07:25 15.05.2026
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

15:20 14.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

12:47 14.05.2026
Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2025

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2025

07:44 14.05.2026
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

ОСТАННЄ

У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

ОВА: За добу на Миколаївщині внаслідок атак РФ постраждали двоє чоловіків

Європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонні закупівлі до 50-60% – міністр оборони Естонії

22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА