09:30 17.05.2026

У Харкові та 14 населених пунктах області внаслідок атак РФ постраждали 7 людей – ОВА

Протягом минулої доби під російськими обстрілами опинилися Харків і 14 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждали семеро людей у місті та громадах регіону, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 55-річна жінка і чоловіки 52, 65, 19 років; у сел. Золочів зазнав поранень 46-річний чоловік; у с. Колісниківка Шевченківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 61 і 36 років", – йдеться в повідомленні очільника ОВА, оприлюдненому в Телеграм.

За словами Синєгубова, ворог атакував БпЛА Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова.

