09:20 17.05.2026

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

Сили оборони протягом дня суботи ліквідували 279 із 287 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ніч на 17 травня (з 19:00 16 травня) противник атакував 287 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.,

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

