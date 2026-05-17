На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

У Дніпропетровській області внаслідок нічних російських атак постраждали вісім людей, а також зафіксовано руйнування житлової та промислової інфраструктури у кількох районах, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали 8 людей. Вночі росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком неділі.

У Дніпрі внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки та підприємство. Постраждали троє людей.

У Криворізькому районі пошкоджено об'єкт інфраструктури та приватний будинок, постраждали четверо людей.

"У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, об'єкт інфраструктури, житлові будинки та багатоповерхівки. У Синельниківському районі росіяни поцілили по території приватного домоволодіння. Постраждала одна людина. Також пошкоджене підприємство", – інформує пресслужба у Телеграм.