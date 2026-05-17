За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

Упродовж минулої доби внаслідок масованих російських атак по Запоріжжю, Пологівському та Запорізькому районах поранення дістали семеро людей, а обстріли та удари були зафіксовані по 49 населених пунктах області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком неділі у Телеграм.

За його словами, російські війська здійснили 23 авіаційні удари по низці населених пунктів, зокрема Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Григорівці, Веселянці, Лісному, Магдалинівці, Червоному Яру, Барвинівці, Любицькому, Данилівці, Тернівці, Долинці, Широкому, Воздвижівці, Шевченківському, Малій Токмачці та Преображенці.

Крім того, 723 безпілотники різної модифікації, переважно FPV, атакували низку населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Нижню Хортицю, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів та інші.

Також зафіксовано 214 артилерійських ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці та інших населених пунктах.