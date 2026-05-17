08:24 17.05.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 2319 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 457 одиниць особового складу, з яких 218 – ліквідовано; 117 точок вильоту БпЛА; 18 засобів РЕБ; 109 одиниць автомобільної техніки; 61 мотоцикл; 467 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку травня (01-16.05) підрозділами СБС уражено 22361 ціль противника, з них 4719 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

