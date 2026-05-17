ОВА: За добу на Миколаївщині внаслідок атак РФ постраждали двоє чоловіків

У Миколаївській області протягом минулої доби внаслідок російських атак дронами постраждали двоє чоловіків, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Миколаївському районі зафіксовано п'ять атак FPV-дронами по Куцурубській та Галицинівській громадах.

"Учора ворог п'ять разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок однієї з атак у Галицинівській громаді постраждали двоє чоловіків віком 51 та 82 роки", – повідомив Кім.

За його словами, 51-річного чоловіка госпіталізовано, його стан на ранок оцінюється як середньої тяжкості, без погіршення. 82-річний постраждалий перебуває на амбулаторному лікуванні. Також внаслідок атак пошкоджено автомобіль.

Протягом доби та вночі ворог також атакував область безпілотниками типу "Shahed 131/136". Унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Куцурубській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого навчального закладу. Постраждалих не зафіксовано.