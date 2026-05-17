Інтерфакс-Україна
Події
08:22 17.05.2026

ОВА: За добу на Миколаївщині внаслідок атак РФ постраждали двоє чоловіків

1 хв читати
ОВА: За добу на Миколаївщині внаслідок атак РФ постраждали двоє чоловіків

У Миколаївській області протягом минулої доби внаслідок російських атак дронами постраждали двоє чоловіків, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Миколаївському районі зафіксовано п'ять атак FPV-дронами по Куцурубській та Галицинівській громадах.

"Учора ворог п'ять разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок однієї з атак у Галицинівській громаді постраждали двоє чоловіків віком 51 та 82 роки", – повідомив Кім.

За його словами, 51-річного чоловіка госпіталізовано, його стан на ранок оцінюється як середньої тяжкості, без погіршення. 82-річний постраждалий перебуває на амбулаторному лікуванні. Також внаслідок атак пошкоджено автомобіль.

Протягом доби та вночі ворог також атакував область безпілотниками типу "Shahed 131/136". Унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Куцурубській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого навчального закладу. Постраждалих не зафіксовано.

 

Теги: #миколаївська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 17.05.2026
За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

07:42 17.05.2026
Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

19:46 16.05.2026
Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район – ОВА

18:48 16.05.2026
Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

Одна людина загинула на Дніпропетровщині, 9 постраждали, серед них дві дитини – влада

17:51 16.05.2026
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 10 – травмовані, серед них дитина

08:58 16.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 23 людини та одна загинула

07:48 16.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 53 населені пункти Запорізької області

20:13 15.05.2026
На Запоріжжі внаслідок удару БПЛА постраждали троє людей – ДСНС

На Запоріжжі внаслідок удару БПЛА постраждали троє людей – ДСНС

07:39 15.05.2026
За добу внаслідок ворожих атак у Запорізькій області загинула одна людина – ОВА

За добу внаслідок ворожих атак у Запорізькій області загинула одна людина – ОВА

09:17 14.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

ОСТАННЄ

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

Європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонні закупівлі до 50-60% – міністр оборони Естонії

22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 195 ворожих атак – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА