08:11 17.05.2026

Європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонні закупівлі до 50-60% – міністр оборони Естонії

Фото: Jürgen Aas

На тлі прискореного нарощування оборонних витрат у країнах НАТО та зростаючого попиту на озброєння в Європі суттєво підвищилися ціни на оборонні закупівлі – у деяких випадках на 50-60% за останні два роки, повідомляє заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, тенденція зростання цін безпосередньо пов'язана зі збільшенням обсягів закупівель і обмеженими виробничими можливостями оборонної промисловості. Він наголосив, що подорожчання стосується тих самих позицій озброєнь, які країни НАТО купували раніше.

"Ціни зростають…Я постійно обговорюю це з моїм національним директором з озброєнь", – йдеться в повідомленні Bloomberg, котре цитує слова Певкура.

Міністр навів приклад, що при спробі збільшити закупівлі тих самих видів озброєнь, які купувалися два роки тому, їхня вартість нині зросла приблизно на 50-60% для окремих позицій.

"Те, що ми бачимо, це те, що коли ми купували щось два роки тому, і коли ми зараз хочемо збільшити ці обсяги того, що ми купували – те саме – тоді ціна зросла приблизно на 50%, 60% для деяких позицій", – зазначив він.

Він також звернув увагу, що зростання цін ускладнює оборонне планування в країнах НАТО, які змушені одночасно посилювати власну обороноздатність і підтримувати постачання Україні на тлі триваючої війни Росії проти України, тоді як США зміщують фокус своєї політики.

 

