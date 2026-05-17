22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА
Внаслідок ворожого обстрілу в середмісті Херсона померла 22-річна дівчина, яка напередодні вдень була госпіталізована у тяжкому стані, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
"22-річна дівчина, яка учора приблизно опівдні потрапила під ворожий обстріл у середмісті Херсона, на жаль, померла", – йдеться в повідомленні.
Попри зусилля лікарів, врятувати її життя не вдалося через тяжкість отриманих травм.