Інтерфакс-Україна
Події
07:57 17.05.2026

22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА

Внаслідок ворожого обстрілу в середмісті Херсона померла 22-річна дівчина, яка напередодні вдень була госпіталізована у тяжкому стані, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"22-річна дівчина, яка учора приблизно опівдні потрапила під ворожий обстріл у середмісті Херсона, на жаль, померла", – йдеться в повідомленні.

Попри зусилля лікарів, врятувати її життя не вдалося через тяжкість отриманих травм.

 

05:57 17.05.2026
Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

13:17 16.05.2026
12:44 16.05.2026
08:40 16.05.2026
00:02 16.05.2026
22:49 15.05.2026
08:19 14.05.2026
22:45 13.05.2026
19:50 13.05.2026
20:19 12.05.2026
