Інтерфакс-Україна
Події
07:46 17.05.2026

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, один танк, 82 артсистеми, чотири бронемашини, 2131 БПЛА, а також 330 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб, танків – 11 938 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од, артилерійських систем – 42 215 (+82) од, РСЗВ – 1 790 (+2) од, засоби ППО – 1 384 (+3) од, літаків – 436 (+1) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 410 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 295 454 (+2 131 )од, крилаті ракети – 4 628 (+2) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 97 118 (+325 од, спеціальна техніка – 4 196 (+5) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

08:27 16.05.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

16:39 15.05.2026
Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

14:56 15.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

07:25 15.05.2026
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

15:20 14.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

07:44 14.05.2026
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

08:16 13.05.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 210 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 210 бойових зіткнень

18:29 12.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Зеленський про далекобійні удари по РФ: Це відповіді на те, що роблять росіяни, будемо нарощувати дистанцію

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Єрмак залишається в СІЗО попри зібрану заставу, оскільки банківські перекази вже не працюють – адвокат

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 195 ворожих атак – Генштаб

У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

Поранено 70-річну жінку внаслідок ворожої атаки на Дніпро – ОВА

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА