Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, один танк, 82 артсистеми, чотири бронемашини, 2131 БПЛА, а також 330 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб, танків – 11 938 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од, артилерійських систем – 42 215 (+82) од, РСЗВ – 1 790 (+2) од, засоби ППО – 1 384 (+3) од, літаків – 436 (+1) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 410 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 295 454 (+2 131 )од, крилаті ракети – 4 628 (+2) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 97 118 (+325 од, спеціальна техніка – 4 196 (+5) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.