07:42 17.05.2026

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Дніпро зросла до трьох – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських військ зросла до трьох осіб, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До лікарів звернулися двоє чоловіків – 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно", – зазначив Ганжа у Телеграм-каналі ранком неділі.

Раніше очільник ОВА інформував про поранення 70-річної жінки, котру госпіталізували у важкому стані.

 

