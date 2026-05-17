17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій.

Ще сьогодні Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти, Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз, Міжнародний день боротьби з гомофобією, Всесвітній день пульмонолога.

Віряни вшановують святого апостола Андроніка та інших.

День пам’яті жертв політичних репресій

Щорічний національний пам'ятний день в Україні, який відзначається щорічно в третю неділю травня відповідно до Указу Президента України від 21.05.2007 р. № 431/2007, щоб вшанувати пам'ять українців, які постраждали від свавілля тоталітарного радянського режиму.

Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в`язниць та таборів (інші заходи покарання охоплювали менше 1 %, звільнено було тільки 0,3 %).

Масові репресивні операції у 1937–1938 рр., за задумом Й. Сталіна, мали завершити двадцятилітню боротьбу з "соціально-ворожими елементами", упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити "кадрову революцію". Підставою для розгортання терору була теза Й. Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/252.

Свято було засноване 1969 року Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU), приурочивши його до підписання першої міжнародної угоди з телекомунікацій. Відтоді цей день став важливою подією, що дозволяє нагадати про роль ІКТ в розвитку сучасного світу, а також підкреслити значення електрозв’язку для всіх сфер людської діяльності.

Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз

Це день, коли весь світ об’єднується, щоб поширювати інформацію про нейрофіброматоз і підтримувати тих, хто живе з цією хворобою. Нейрофіброматоз — це група захворювань, що впливають на нервову систему і характеризуються утворенням пухлин на нервових тканинах.

Міжнародний день боротьби з гомофобією

Дата була вибрана невипадково: саме 17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних розладів, що стало важливим етапом на шляху до визнання ЛГБТ+ прав як частини прав людини. Ідея створення цього дня виникла 2004 року, коли активісти почали організовувати кампанії для привернення уваги до проблем ЛГБТ+ спільноти, зокрема до гомофобії, біфобії та трансфобії, що досі призводять до дискримінації й насильства.

Всесвітній день пульмонолога

Це також день для визнання роботи пульмонологів — медичних фахівців, які займаються діагностикою, лікуванням та попередженням хвороб легенів. Цей день був заснований для того, щоб звернути увагу на проблеми, які виникають із дихальними органами. Пульмонологія займається лікуванням таких хвороб, як астма, хронічний бронхіт, пневмонія, рак легенів та інші важкі стани, що стосуються легеневої системи.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Марії Андріївни Костів (1876 – бл. 1930), української актриси, співачки;

130 років від дня народження Дмитра Івановича Паліїва (1896–1944), українського військово-політичного та державного діяча, вояка легіону УСС, одного з організаторів Листопадового чину у Львові, одного із засновників УВО;

100 років від дня народження Михайла Олексійовича Ряснянського (1926–2003), українського живописця, графіка;

75 років від дня народження Богдана Дмитровича Рокетського (1951–2005), українського письменника, журналіста.

Ще цього дня:

1916 - Велика Британія першою у світі запровадила перехід на літній час задля економії енергоресурсів;

1928 - В Італії за ініціативою Беніто Муссоліні засновано Службу доріг, яка почала будівництво перших у світі автомагістралей;

1934 - В Аргентині вийшов перший номер української емігрантської газети "Наш клич", яка стала голосом української громади за океаном;

1973 - У США в Білому домі стартували відкриті слухання щодо Вотергейтського скандалу, що згодом призвели до відставки президента Ніксона;

2000 - У фіналі Кубка УЄФА в Копенгагені турецький "Галатасарай" здобув історичну перемогу над лондонським "Арсеналом" у серії пенальті (4:1), ставши першим турецьким клубом, який виграв Єврокубок.

Церковне свято

Святого апостола Андроніка та інших

Святий апостол Андронік належить до числа сімдесяти Христових посланців — особливого кола учнів, яких Господь покликав і надіслав із благовістям до народів. Його ім’я згадується в Посланні апостола Павла до Римлян як людини знаної, випробуваної й шанованої серед перших благовісників Христового вчення.

За переданням, Андронік був уродженцем Тарса Кілікійського — того самого міста, звідки походив і сам апостол Павло. Від юних літ, почувши слово Христове, Андронік приєднався до апостольської громади і, за натхненням Святого Духа, розпочав подвижницьке служіння у розбудові Церкви.

Його невід’ємною супутницею в апостольській праці була свята Юнія — співтрудівниця й однодумниця, яку отці Церкви здавна вважали жінкою, а можливо, і дружиною апостола. Разом вони мандрували землями Малої Азії, Балкан і, ймовірно, досягли Панонії (територія сучасної Угорщини), де з ревністю несли світло Христової істини.

Життя їхнє було наповнене трудами, поневіряннями, в’язницями й муками, а кінець — увінчаний мученицькою смертю. Імовірно, обох було забито камінням за сповідування християнської віри.

Іменини:

Андрій, Степан.

З прикмет цього дня:

Туман зранку — до дощового літа; вітер з півночі — на холодне літо; жайворонки літають високо — буде тепло; гучно кумкають жаби — до негоди; рясне цвітіння горобини — на врожайну осінь; бджоли не вилітають із вуликів — буде зміна погоди.

Цього дня забороняється лаятися і сваритися — вважалося, що суперечки, розриви, зради чи гнів у цей день особливо небезпечні — нібито можуть закріпити розлад у житті на тривалий час.

Краще утриматися від розваг — щоб хоча б частину дня присвятити спогадам про апостольське служіння, читанню духовної літератури чи відвідинам храму.

