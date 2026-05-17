05:57 17.05.2026

Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

У Херсоні внаслідок російської дронової атаки зазнав поранень 56-річний чоловік, його доправлено до лікарні у стані середньої тяжкості, повідомили в міській військовій адміністрації.

За даними відомства, постраждалий отримав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, контузію та осколкові поранення ноги.

"До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 56-річного чоловіка. У нього – вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, контузія та осколкові поранення ноги. Травми херсонець дістав учора близько 22:45 внаслідок ворожої атаки БиЛА у Корабельному районі міста", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому МВА у Телеграм.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/71417

03:11 17.05.2026
У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

02:44 17.05.2026
Поранено 70-річну жінку внаслідок ворожої атаки на Дніпро – ОВА

01:30 17.05.2026
ОВА: поранено 25-річну жінку внаслідок атаки по АЗС у Запорізькому районі

13:17 16.05.2026
Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

12:44 16.05.2026
Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

08:48 16.05.2026
Ворожі атаки на Дніпропетровщину: є поранений та близько 30 авто горіли

08:40 16.05.2026
Ворог зранку суботи атакував з дрону мікроавтобус у Херсоні, постраждав водій

08:03 16.05.2026
Російські дрони атакували південь Одещини, є постраждалі та пошкодження

02:48 16.05.2026
Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

00:02 16.05.2026
Російські війська обстріляли середмістя Херсона, від поранень помер чоловік

