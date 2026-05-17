Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

У Херсоні внаслідок російської дронової атаки зазнав поранень 56-річний чоловік, його доправлено до лікарні у стані середньої тяжкості, повідомили в міській військовій адміністрації.

За даними відомства, постраждалий отримав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, контузію та осколкові поранення ноги.

"До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 56-річного чоловіка. У нього – вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, контузія та осколкові поранення ноги. Травми херсонець дістав учора близько 22:45 внаслідок ворожої атаки БиЛА у Корабельному районі міста", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому МВА у Телеграм.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/71417