Інтерфакс-Україна
05:12 17.05.2026

Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп після переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном не отримав очікуваного прориву щодо врегулювання конфлікту з Іраном, на тлі чого в адміністрації США обговорюють можливість подальших ударів по Тегерану, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За даними видання, адміністрація США спостерігала за результатами зустрічі Трампа та Сі, розраховуючи на можливий прорив у переговорах щодо Ірану, однак повернення президента до Вашингтона не принесло суттєвих результатів.

Спілкуючись із журналістами під час перельоту, Трамп заявив, що Сі Цзіньпін нібито підтримує ідею відкриття Ормузької протоки та виступає проти розробки Іраном ядерної зброї.

"Він хотів би, щоб це закінчилося. Він хотів би допомогти. Якщо він хоче допомогти – це чудово. Але нам не потрібна допомога", – сказав Трамп про китайського лідера.

У матеріалі зазначається, що в адміністрації США існують різні підходи до подальших дій щодо Ірану: частина чиновників, зокрема в Пентагоні, підтримує більш жорсткий варіант із точковими ударами, тоді як інші наполягають на продовженні дипломатичних зусиль.

CNN також повідомляє, що Трамп дедалі більше дратується через ситуацію навколо Ормузької протоки, яка впливає на зростання цін на нафту та ускладнює переговорний процес.

Водночас у політичному оточенні Трампа зростає занепокоєння економічними наслідками конфлікту та його впливом на рейтинги напередодні виборів, зокрема через зростання цін на пальне та інфляційний тиск.

"Вони просто хочуть, щоб війна закінчилася", – сказав один із радників президента після розмов із представниками фінансового сектору.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/16/politics/iran-trump-china-military-strikes

